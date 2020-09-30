Успейте до конца октября получить льготный кредит по ставке 2%

Кредит «Господдержка 2%» — это антикризисная программа, которую предложил президент 11 мая 2020 г. Программа господдержки при кредитовании малого и среднего бизнеса на возобновление деятельности под 2% годовых стартовала 1 июня. Участниками программы стали 4 банка: МСП Банк, Сбербанк, ПАО ВТБ, ПАО «Промсвязьбанк».

Кто может получить кредит?

Компании и ИП, которые соответствуют всем следующим условиям:

- не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства

- работают в одной из пострадавших отраслей (полный перечень отраслей)

- Компании и ИП, работающие в одной или нескольких отраслях экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности

- Предприятие, один из ОКВЭДов которого (основной или дополнительный) входит в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики

На какие цели можно взять кредит?

- на возобновление деятельности

- на выплаты заработной платы

- на рефинансирование ранее взятого кредита на выплату зарплат под 0%

- на прочие расходы на осуществление предпринимательской деятельности, за исключением за исключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, благотворительности

При каких условиях государство выплатит за компанию сумму основного долга вместе с процентами?

- Если вы сохраните 90% штата, государство выплатит за вас всю сумму кредита вместе с процентами

- Если от 80% до 90%, то половину суммы

- Если менее 80%, то субсидирования из бюджета не будет — вы должны будете погасить основной долг и проценты самостоятельно

Как рассчитывается сумма кредита?

Максимальная сумма кредита рассчитывается по формуле:

федеральный МРОТ (12 130 ) × 1,3 × число сотрудников заёмщика × региональный коэффициент × количество оставшихся полных месяцев до 30.11.2020 (включительно).

Численность работников, а также размер коэффициентов определяется на основании сведений, размещённых в информационном сервисе ФНС, по состоянию на 1 июня 2020 г.

Когда и на какой срок можно взять кредит?

До 1 ноября сроком на 1 год. Правила погашения и списания кредита: — Обязательный базовый период. Длится до 1 декабря 2020 г. — Необязательный период наблюдения. Наступает, если заёмщик продолжает свою деятельность и сохранил персонал в установленных правилами пределах. Длится с 1 декабря 2020 г. до 1 апреля 2021 г. — Необязательный трёхмесячный период. Может наступать как после базового периода, так и после периода наблюдения. Не наступает, если выполнены условия для списания кредита. Как будут проверять сохранение численности сотрудников? Контролировать уровень занятости в компаниях будут с помощью блокчейн-платформы ФНС, которая уже запущена в работу. Сервис оперирует данными по страховым взносам, которые предприниматели передают в Пенсионный фонд ежемесячно.

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