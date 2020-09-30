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Под Самарой более 100 человек тушат масштабный пожар

Горят жилые дома в поселке Преображенка Волжского района
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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На месте работает 31 единица техники и 103 пожарных

На месте работает 31 единица техники и 103 пожарных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти минуты в Волжском районе пожарные пытаются справиться с огнем, который охватил уже три жилых дома.

Как сообщает облМЧС, по предварительным данным, пожар начался в частном жилом доме на Юбилейной,7 в поселке Преображенка. К спасателям сообщение о ЧП поступило где-то в половине седьмого вечера. На место сразу же отправили пожарные расчеты.

Когда они добрались до точки, стало понятно, что дело серьезное: пламя уже охватило три жилых дома, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожару на данный момент присвоен повышенный ранг опасности.

Остановить распространение огня пока не удалось. По данным "Волга-Ньюс", на месте работают 103 человека, в тушении задействуют 31 единицу техники.

Сведений о погибших, пострадавших, а также количестве спасенных и эвакуированных в эти минуты нет. "Комсомолка" следит за развитием событий.

ЧП