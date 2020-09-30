В Самаре могут пропасть 5 автобусных и 2 трамвайных маршрута

Некоторых автобусов самарцам теперь не дождаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С улиц Самары могут исчезнуть сразу несколько трамвайных и автобусных маршрутов, соответствующее постановление горадминистрация опубликовала на сайте.

На самом деле, все не так страшно: речь идет о загадочных трамваях №6 и 17, которые видел редкий самарец, а курсировать они должны от пр.Кирова (№6) и ул.Тухачевского (№17) до стадиона "Самара Арена"

Вряд ли чаще встречались на дорогах и автобусы №33 (должен двигаться от стадиона "Самара - Арена" до "ТЦ "Мега" и №43 (стадион "Самара Арена" - станция метро "Кировская"). Власти сообщают, что автобусы, которые ездили по этим маршрутам, чаще всего были пусты.

Отменят и автобус №80, который ездил от "Волгаря" через поселок Озерый до Авроры. Привычный же маршрут №80, который курсирует между "Волгарем" и железнодорожным вокзалом, никто трогать не будет.

А вот автобус №81, который ездил от "Волгаря" до Центрального автовокзала признан экономически невыгодным. Когда его отменят, пассажирам придется пересесть на автобусы №№26 и 66.

Кроме того, с 1 октября с улиц Самары вновь исчезнет электробус, работавший по маршруту №108. И вновь в связи с окончанием договора на его использование.