Пожарные смогли остановить распространение огня в поселке под Самарой

Из-за чего начался пожар, пока не сообщается Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные продолжают бороться с огнем в поселке Преображенка под Самарой. Напомним, пожар начался примерно в половине седьмого вечера, его квалифицировали как пожар повышенной сложности.

Как сообщает областное МЧС, информация о том, что возгорание началось по адресу ул.Юбилейная,7 - не верна. Пожар начался в доме №4 в Молодежном квартале.

Изначально также сообщалось о том, что горят три жилых дома, сейчас спасателя уточняют: горит один жилой дом и две хозяйственные постройки.

В настоящее время пожар удалось локализовать - это значит, что он более не распространяется. Общая площадь возгорания в итоге составила 320 квадратных метра. На месте работают 109 пожарных и 33 единицы техники.

Открытого огня больше нет, пожарные продолжают поливать водой останки построек, чтобы не осталось ни уголька, от которого мог бы заняться новый пожар.

В причинах произошедшего будут позже разбираться специалисты.

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