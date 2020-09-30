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Экономика

Самозанятые Самарской области смогут выиграть бесплатный набор бизнес-услуг и получить гарантированный приз в подарок

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области анонсировало новую меру поддержки самозанятых граждан
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Теперь они могут получить бесплатный комплекс услуг, который поможет сэкономить бюджет на развитие своего дела, позволит продвинуть проект, найти новых клиентов, партнёров и ресурсы для развития и увеличения прибыли.

Каждый участник проекта получит гарантированный бизнес-сувенир в подарок

Какие услуги входят в персональный пакет?

Маркетинговые:

- дизайн и оформление социальных сетей «под ключ»,

- информационная поддержка — пост о проекте во всех аккаунтах Мой бизнес 63

- профессиональная фотосъёмка товаров или команды для сайта и соцсетей,

- персональный промо-набор: печать 1 000 визиток либо промо-наклеек

Финансовые:

- составление бизнес-плана для правильного и поэтапного развития бизнеса

Юридические:

- разработка типовых договоров для работы с заказчиками и партнёрами

- консультации специалистов по правовым вопросам

Обучение

- участие в любой обучающей программе центра «Мой бизнес» на внеконкурсной основе

А также каждому участнику проекта будет предоставлен гарантированный подарок: на выбор любой из бизнес-сувениров, заряженных на успех: блокнот , сумку-шоппер или фитнес- bottle

Как получить персональный пакет услуг и гарантированный приз в подарок?

- зарегистрироваться в приложении «Мой налог»,

- заполнить анкету на сайте по ссылке http://case.mybiz63.ru

Определение победителей – ежемесячно 10 числа! Бизнес-подарок получит каждый участник проекта.

Информация о победителях будет размещена на сайте http://case.mybiz63.ru, а также в социальных сетях:

Instagram.com/mybiz63

Vk.com/mybiz63

http://case.mybiz63.ru