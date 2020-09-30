Самозанятые Самарской области смогут выиграть бесплатный набор бизнес-услуг и получить гарантированный приз в подарок

Теперь они могут получить бесплатный комплекс услуг, который поможет сэкономить бюджет на развитие своего дела, позволит продвинуть проект, найти новых клиентов, партнёров и ресурсы для развития и увеличения прибыли.
Каждый участник проекта получит гарантированный бизнес-сувенир в подарок
Какие услуги входят в персональный пакет?
Маркетинговые:
- дизайн и оформление социальных сетей «под ключ»,
- информационная поддержка — пост о проекте во всех аккаунтах Мой бизнес 63
- профессиональная фотосъёмка товаров или команды для сайта и соцсетей,
- персональный промо-набор: печать 1 000 визиток либо промо-наклеек
Финансовые:
- составление бизнес-плана для правильного и поэтапного развития бизнеса
Юридические:
- разработка типовых договоров для работы с заказчиками и партнёрами
- консультации специалистов по правовым вопросам
Обучение
- участие в любой обучающей программе центра «Мой бизнес» на внеконкурсной основе
А также каждому участнику проекта будет предоставлен гарантированный подарок: на выбор любой из бизнес-сувениров, заряженных на успех: блокнот , сумку-шоппер или фитнес- bottle
Как получить персональный пакет услуг и гарантированный приз в подарок?
- зарегистрироваться в приложении «Мой налог»,
- заполнить анкету на сайте по ссылке http://case.mybiz63.ru
Определение победителей – ежемесячно 10 числа! Бизнес-подарок получит каждый участник проекта.
Информация о победителях будет размещена на сайте http://case.mybiz63.ru, а также в социальных сетях:
Instagram.com/mybiz63
Vk.com/mybiz63
http://case.mybiz63.ru