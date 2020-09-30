В Жигулевске ритуальную службу и газету могут оштрафовать за недостоверную рекламу

А вы верите всему, что пишут в газетах? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники региональной антимонопольной службы нашли нарушение закона о рекламе на рынке ритуальных услуг в Жигулевске. Нарушители - местная компания ООО "Спецкомбинат ритуальных услуг г.о. Жигулевск" и газета "Жигулевский рабочий".

Спорная публикация была опубликована в августе. Как сообщает ФАС, в ней сообщалось о том, что фирма открылась при поддержке городской администрации (хотя это не так), а товары у них лучше и дешевле, чем у конкурентов минимум в 2 раза (эта информация также была признана недостоверной).

В ФАС нажаловались конкуренты - мол, смотрите, что пишут, в газете написали неправду, а люди ведь поверят.

Антиномонопольщики провели собственную проверку и пришли к выводу, что закон действительно нарушен. Теперь материалы проверки передали дальше для возбуждения административного производства. Закончится ли дело простым опровержением, штрафом или судебным разбирательством, пока не ясно.