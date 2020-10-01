Вторичное жилье в Самаре дорожает медленнее, чем в других городах-миллионниках

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Самаре составляет 55 933 рубля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре наблюдается наименьший рост стоимости вторичного жилья в стране среди городов-миллионников. По данным исследования, проведенного группой компаний SRG, с августа по сентябрь цены выросли всего на 0,06%.

Эксперты проанализировали среднюю стоимость квадратного метра на вторичном рынке в сентябре по отношению к августу и январю текущего года. Как выяснилось, с августа рост цен на жилье на вторичном рынке Самары составил 0,06%, а по отношению к январю - 1,6%. Это наименьший рост среди городов-миллионников в стране. По данным исследования, в сентябре средняя цена на квадратный метр вторичного жилья составляет 55 933 рубля, при этом в августе средняя цена была на уровне 55 897 рублей, а в январе - 55 053 рубля.

Наибольшая динамика роста была зафиксирована в Санкт-Петербурге, где средняя цена возросла на 2,01%. Сейчас средняя цена на квадратный метр на вторичке составляет там 128 584 рубля.

Партнер группы компаний SRG Борис Терехов считает, что рост цен обусловлен сезонным колебанием спроса, а также низкой ключевой ставкой Центробанка, благодаря чему банки могут предлагать дешевые кредиты.

- Низкая ставка предполагает снижение дохода с банковских вкладов. Соответственно, ипотека становится более выгодным капиталовложением, особенно для консервативных инвесторов. Ряд банков продлил льготные условия ипотечного кредитования, это также повлияло на рост спроса и, соответственно, на ценовую политику продавцов вторичного рынка, - отметил Терехов.