В Самаре 2 октября включат сирены

Сирены в Самаре будут звучать с 10:35 до 10:40. Фото администрации Самары

В пятницу, 2 октября, в Самаре включат сирены экстренного оповещения для проверки их работы. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сирены, установленные на жилых домах и административных зданиях, а также в местах массового пребывания граждан будут работать в пятницу с 10:35 до 10:40.

Как напоминают в МЧС, услышав сигнал сирен, жителям города необходимо включить телевизоры или радиоприемники и прослушать передаваемое сообщение. Во время проверки в эфир будет будет передано сообщение о технической проверке.