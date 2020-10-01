Продажи подержанных автомобилей в Самарской области возросли на 34%

Наиболее популярными являются модели "Лада" - "Приора", "Калина" и "Гранта" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продажи подержанных автомобилей в Самарской области в третьем квартале текущего года возросли на 34%, выяснили эксперты «Авито Авто».

Рост отмечен по сравнению со вторым кварталом текущего года и в целом отмечается по всей стране на 40%. По мнению экспертов, рост обусловлен переориентацией потребителей на вторичный рынок на фоне подорожания новых автомобилей, а также отложенным спросом, сформировавшемся в режиме самоизоляции во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса.

Средняя цена подержанного автомобиля как по стране, так и в Самарской области составляет порядка 300 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что средняя стоимость в регионе по сравнению с прошлым кварталом возросла на 11%.

Самой популярной маркой автомобилей на вторичном рынке как в целом по стране, так и в регионе является «Лада». В тройке лидеров в Самарской области также Kia и Chevrolet. Наиболее популярной моделью является «Лада Приора» со средней стоимостью 183 тыс. рублей. В тройке лидеров также «Лада Калина» и «Лада Гранта».