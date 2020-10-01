В Самарской области из-за коронавируса умерли еще три человека

В Самарской области выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 11 884 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в целом по стране выявлено 8 945 заболевших за сутки, всего зафиксировано 1 185 231 случай заражения.

Вновь не обошлось без летальных исходов. В регионе умерли еще три человека, заболевших коронавирусом. Общее количество жертв достигло 194 человек.

По выздоровлению за сутки в Самарской области выписано 93 человека, всего коронавирус смогли победить 9253 человека.

Ранее из-за большого количества заразившихся в Самаре было принято решение штрафовать пассажиров общественного транспорта без масок. Гражданам грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей.