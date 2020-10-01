Василенко рассказал, когда у всех самарцев появится отопление

Ждать тепла в домах самарцам осталось совсем недолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал, когда в Самаре всем дадут отопление. Об этом он поведал в рамках круглого стола в пресс центре «КП-Самара». По его данным, в целом город и инфраструктура готовы к отопительному сезону. Но ждать тепла во всех домах в ближайшие пару дней не стоит. И это связано с техническими особенностями процесса.

- Мы берем себе 10-14 дней на подключение отопления, это нормальная ситуация. Потом еще могут быть порывы стоков, а потом внутридомовых труб. Износ сетей больше 70%, а ведь еще есть бесхозные сети, которые мы себе забрали, и внутренние сети домов не везде хорошо себя чувствуют, - отметил Василенко.

Он отметил, что ремонтные работы на теплотрассах не влияют на сроки подачи тепла. По большинству участков работы уже закончены. В нескольких местах тепло пустят по временной схеме: это может касаться домов на улице Ерошевского, а также по Пензенской.

По данным Владимира Василенко, подключены более 7% жилых домов. В Самарской области подключено уже более 32% жилых домов.