Известный музыкант Василий Уриевский расскажет самарцам о смехе сквозь ковид

Прямая трансляция пройдет в группе «КП-Самара» Вконтакте в 16:45. Фото: vk.com/vurievsky.

Известный музыкант, актер и поэт Василий Уриевский ответит на вопросы самарцев в студии «Комсомольской правды». В четверг, 1 октября, эксклюзивно ВКонтакте пройдет прямая трансляция интервью с Василием Уриевским. Начало – в 16:45 по местному времени.

- Василий Уриевский - главный стендап-комик фестивалей авторской песни. Актер Театра на Таганке, известный в том числе по роли в «Старшем сыне» Дениса Бокурадзе.

С 16:45 в мы поболтаем с Васей о том, можно ли шутить на тему COVID-19. Узнаем, до смеха ли вообще современному обществу. Спросим, как артисты поддерживают форму на карантине и есть ли смысл в бардовских фестивалях в режиме онлайн, - рассказал автор эфира, корреспондент «КП-Самара» Данила Телегин.

Свои вопросы можно задать в комментариях под трансляцией или позвонив во время прямого эфира. Автору лучшего вопроса Василий Уриевский подарит книгу своих стихов.