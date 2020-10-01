Самарских туристов начали штрафовать после возвращения из-за границы

Надеть маску в аэропорту мало, нужно еще и пройти текст на коронавирус сразу после возвращения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туристов, которые вернулись в Самару из-за границы, начинают штрафовать за непрохождение теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- По требованиям главного государственного санитарного врача РФ туристы, прибывающие на территорию РФ воздушным транспортом, обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования на портале госуслуг, - пояснили журналисту «КП-Самара» в управлении Роспотребнадзора. - За несвоевременное прохождение теста предусмотрена ответственность, сумма штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день в регионе возбуждено уже 57 дел об административном правонарушении за несвоевременное прохождение теста после возвращения из-за границы. Материалы переданы для рассмотрения в суд.

Где сделать тест на коронавирус после возвращения из-за рубежа:

- ЗАО "Медицинская компания ИДК", г. Самара, Волжское ш., 70;

- ООО "Ситилаб", г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72, литер 1;

- ООО "Наука ПЦР", г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, к. 82, оф.28;

- ООО "СКАЙЛАБ", г. Самара, Заводское ш., 14, лит. В;

- ООО «Гепатолог», г. Самара, ул. Сердобская, 36А, литер Щ;

- ООО "Клиника Евразия", г. Самара, ул. Ерошевского, 5;

- ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара., ул. Карла Маркса, д.165 б;

- ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, г. Самара, Ново-Садовая, 178А;

- Клиническая больница «РЖД Медицина», г. Самара, ул. Агибалова, 12;

- СОКБ им. Середавина В.Д., г. Самара, ул. Ташкентская, 159;

- ГБУЗ «ТКБ № 5», г. Тольятти, Бульвар Здоровья, 25, корпус 7;

- ГБУЗ «Сызранский кожно-венерологиический диспансер», г. Сызрань, ул. Вольская, 1Б.