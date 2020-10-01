Житель Самары искалечил 9-месячного малыша

В одном из подразделений Следственного комитета уже возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном Следственном комитете 30 сентября возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего Дениса Ш. Его подозревают в избиении младенца. По предварительным данным, жертвой стал пасынок Дениса, на момент ЧП мальчику было всего 9 месяцев.

- В неустановленный период времени, но не позднее начала июля прошлого года подозреваемый умышленно нанес телесные повреждения ребенку, с которым проживал в одной квартире, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в правоохранительных органах.

Какие конкретно травмы получил ребенок, история пока умалчивает. Однако эксперты признали, что жизнь и здоровье малыша были под угрозой.

Уголовное дело 30 сентября возбудили по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего».

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