Прокуратура выяснила, почему обвалилась стена дома на Галактионовской в Самаре

В прокуратуре устанавливают причастных к несогласованным работам Фото: Ольга НОВИКОВА

В прокуратуре Самарской области установили, что привело к обрушению стены дома по ул. Галактионовской. По итогам проверки выяснилось, что на объекте проводили несогласованные земляные работы, что и привело к повреждению объекта. При этом отмечается, что до начала работ дом находился в удовлетворительном состоянии.

Стена дома на ул. Галактионовской обрушилась 5 сентября. При обрушении никто не пострадал, но жильцы больше не могут находиться в здании. Им было предложено отправиться в пункты временного размещения, при этом, как ранее сообщали в мэрии, большая часть жильцов расположилась у родственников и знакомых.

В дальнейшем жители и очевидцы сообщали, что дом продолжает рушиться, однако в мэрии пояснили, что ведутся работы по демонтажу обрушившейся конструкции. В дальнейшем здание законсервируют, его планируют восстановить.

Сейчас в прокуратуре устанавливают причастных, чтобы привлечь их к административной ответственности. Как выяснили в прокуратуре, работы по содержанию дома осуществляло ООО «РЭУ № 3». При этом в установленные сроки в районную администрацию информация о состоянии дома не подавалась. В адрес руководителя общества внесено представление об устранении нарушения.

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