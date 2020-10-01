В Самаре в бани будут пускать больше людей

В Самаре общественные бани начнут работать в практически доковидном режиме. Если сначала, когда их открыли, разрешили пускать в парилку и душевые только 20% от планового числа посетителей, то теперь заполнять их можно наполовину.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Контролировать выполнение постановления должны в департаменте экономического развития самарской администрации.

Напомним, что ограничения были введены из-за эпидемиологической обстановки. Меры были направлены против распространения коронавируса. Также сейчас действуют ограничения по заполняемости залов в фитнес-центрах, ограничено число посетителей бассейнов, а в театрах введена «антикоронавирусная» рассадка в шахматном порядке.