Врачи работают не покладая рук

В оперативном штабе Самарской области рассказали, как и где заболели коронавирусом еще 112 человек 1 октября 2020 года. Как обычно, большинство зараженных в Самаре - 60 человек. Еще в двух районах губернии больных больше, чем обычно. Это Нефтегорский район, где тест оказался положительным у пяти человек, и Безенчукский район - здесь диагноз поставили шести пациентам.

Интересно, что снова немало людей, которые заболели коронавирусом пообщавшись с носителями заразных. В этот раз контактных пациентов 22 человека. 13 из них в Самаре, остальные в Безенчукском районе, Борском, Нефтегорске, Отрадном, Жигулевске и в Красноармейском районе. 13 человек узнали свой диагноз при профосмотре, и до этого у них не было никаких опасных симптомов.

Всего в Самарской области заболели коронавирусом с начала пандемии 11 884 человека. В Самаре - 5694, в Тольятти - 1988, в Сызрани - 773. Немало заболевших в Новокуйбышевске - 452 человека.

4603 исследований провели за день в регионе, за 282 пациентами наблюдают врачи.