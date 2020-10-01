Почему у самарцев не работает Альфа-банк: названы причины сбоев и когда все починят

Утром 1 октября многие клиенты Альфа-Банка не смогли расплатиться пластиковой картой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, почему в Самаре не работает Альфа-банк. Утром 1 октября тысячи клиентов Альфа-банка в Самаре столкнулись с проблемами. Внезапно перестало работать мобильное приложение банка, платежи по пластиковым картам в магазинах также перестали проходить.

- В Альфа-банке какой-то дикий сбой. Мобильное приложение не работает, кредитка заблокирована, в техслужбе не отвечают из-за технических проблем, - пожаловались самарцы в соцсетях.

На сайте кредитного учреждения никаких объявлений для клиентов с предупреждениями о сбоях не нашлось. Однако в самом Альфа-банке журналисту «КП-Самара» подтвердили: проблемы действительно возникли, причем не только у жителей Самарской области, но и по всей стране.

- Сегодня ряд сервисов Альфа-Банка испытал локальную недоступность, в результате часть клиентов не могла ими воспользоваться. В проблемах виноват технический сбой, его сейчас устраняют, - пояснили в Альфа-банке. – Все должно заработать в самое ближайшее время.