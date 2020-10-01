Самарская прокуратура осталась недовольна состоянием путепровода на проспекте Кирова

Прокуроры выявили дефекты, превышающие допустимые нормы. Фото: twitter.com/verqiz

Самарская прокуратура проверила состояние путепровода на проспекте Кирова, на который ранее жаловались жители города. Об этом сообщается на сайте автомобильного портала «Самарские водители».

Ранее в социальных сетях горожане выкладывали фотографии, на которых видны крупные ямы на проезжей части и разбитый асфальт на трамвайных путях. Как на въезде в город, так и на выезде можно фактически проехать только по левым полосам, поскольку средние пребывают в разрушенном состоянии, а правые предназначены для общественного транспорта. Все это создает значительные затруднения в движении и приводит к серьезным заторам.

По итогам проверки на дорожном покрытии были выявлены дефекты, превышающие допустимые нормы. Руководителю МП «Благоустройство» вынесено представление об устранении нарушений, решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее сообщалось, что ремонт проблемного участка планируется провести в следующем году.