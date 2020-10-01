Самарского тусовщика арестовали по подозрению в создании банды для отмывания денег

Силовики недовольны утечкой денег за границу и многомиллионными обналами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело самарского бизнесмена Александра Юшина получило логичное продолжение: силовики пришли к выводу, что он действовал не один, а в составе организованного преступного сообщества. После чего начали проверять деловых партнеров и друзей Юшина, пополняя тем самым списки подозреваемых.

Напомним, Александр Юшин был задержан в Москве в сентябре прошлого года по подозрению с организации одной из крупнейших в России обнальной сети. Вместе с ним в руки силовиков попали еще 8 человек: Илья Павловский, Анастасия Ознобина, Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев и Виталий Кретов, по решению суда вскоре после задержания они были арестованы.

Над делом работают одновременно сотрудники полиции и ФСБ на территории Самары и Москвы. Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», в этом году к нему прибавилось еще одно – по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем».

30 сентября обвинение было предъявлено Илье Павловскому – бывшему клубному промоутеру и довольно известному самарскому тусовщику. Теперь следствие считает его «правой рукой» Юшина.

- На данный момент нам известно, что они открывали фирмы-«помойки», через которые и обналичивали деньги при помощи фиктивных сделок и поддельных документов, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Кроме того, есть сведения о совершении мошенничества и проведении валютных операций по подложным документам.

Участниками организованного преступного сообщества следствие также считает Виталия Лукина, Игоря Князева и Павла Моисеева. Следствие готовится вменить им ущерб в 30 млн рублей.