В Самарскую область завезли тонны фруктов с вредителями

Во фруктах обнаружены калифорнийская щитовка и восточная плодожерка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области в сентябре выявили десятки тонн импортных фруктов, в которых находились вредители. Проверяли импорт, пребывающий в том числе из Узбекистана, Армении, Беларуси.

Как сообщают в Россельхознадзоре, в сентябре было проверено около 4 тыс. тонн импортной продукции. По результатам исследований в 4-х партиях фруктов общим весом 57,5 тонн была обнаружена калифорнийская щитовка. Поскольку угроза от этого вредителя распространяется в большей степени на посадочный материал, фрукты были выпущены в обращение.

Кроме того, в двух партиях общим весом более 20 тонн обнаружена восточная плодожерка. Партии с этим вредителем были обработаны специальным газом, и после того, как состоялось повторное исследование и подтверждена безопасность фруктов, их выпустили в продажу.