Крупный жилой микрорайон появится на территории бывшего 4 ГПЗ в Самаре

Сейчас на Московском шоссе строят деловой центр, где потом разместят IT-парк Фото: Google. Карты.

Большой жилой микрорайон появится на территории бывшего 4 ГПЗ в Самаре. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Предполагается, что микрорайон будет вписан в общую планировку территории, где появятся также бульвар и сквер с арт-объектами.

Подшипниковый завод был открыт в городе в годы Великой Отечественной войны на базе эвакуированного из Москвы предприятия. В девяностые годы предприятие перешло в частную собственность и закрылось, корпуса были снесены.

Сейчас на Московском шоссе строят деловой центр, где в дальнейшем разместят IT-парк. В здании обустроят лобби и конференц-зал, появится паркинг на 800 мест. Резидентами парка должны стать IT-компании. Технопарк планируется открыть до конца 2020 года.