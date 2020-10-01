Москвичей снова отправляют на удаленку из-за коронавируса. А что в Самаре?

В Москве сотрудников опять отправляют работать удаленно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 5 октября работодатели должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников, страдающих хроническими заболеваниями, и старше 65 лет. Исключение возможно только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является остро необходимым.

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 2424 новых пациента, заразившихся коронавирусом. Всего же там выявлено 295 025 заболевших, умерли 5254 человека.

В Самаре ситуация спокойнее. Все в регионе зафиксировано 11 884 случая заражения, в том числе 1 октября 112 выявленных. При этом выздоровели 9253 человека.

Глава региона Дмитрий Азаров дал поручение создать дополнительные бригады скорой помощи, а также проверить готовность ковид-госпиталей и запас коечного фонда.

Чтобы не допустить ухудшение ситуации, власти Самары ужесточают проверки в общественных местах, где необходимо носить маски. Также принято решение с 1 октября штрафовать пассажиров общественного транспорта, не использующих средства индивидуальной защиты.

Ранее глава самарского управления Роспотребнадзора Светлана Архипова заявила, что в регионе возможно достижение критериев 3-го этапа снятия ограничений. Как отмечали в региональном правительстве, в целом по области темп прироста заболеваемости составляет 1. Этот показатель соответствует третьему этапу снятия ограничений.

Роста заболеваемости среди школьников и студентов не отмечается. Ни одно из учебных заведений не закрылось на карантин, при этом с 5 октября студентов Института информатики, математики и электроники при Самарском университете переводят на удаленку. Но касается это не всего учебного процесса - занятия в аудиториях с малым количеством студентов, лабораторные работы, консультации по курсовым работам и зачеты будут проходить в обычном режиме.