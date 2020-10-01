Сотрудники предприятия «Тольяттикаучук» получили награды от губернатора региона и Минэнерго РФ

Почетные грамоты и благодарности получили 13 работников компании "Тольяттикаучук"

В Самарской области прошло торжественное награждение лучших работников химической промышленности. Благодарности от губернатора региона Дмитрия Азарова и Министерства энергетики РФ в числе прочих получили 13 сотрудников предприятия «Тольяттикаучук».

- Коллектив компании «Тольяттикаучук» отличает высочайший профессионализм, преданность делу, ответственность за результат своего труда, - отметил на торжественном мероприятии руководитель управления химической промышленности министерства промышленности и торговли Самарской области Владимир Пугаченко.

Так, благодарность от главы региона получили слесарь-ремонтник Константин Автушенко и инженер-технолог Таисия Блинкова. Оба работают на «Тольяттикаучук» более 30 лет. Почетными грамотами и благодарностями Минэнерго РФ наградили начальника установки выделения синтетического изопренового каучука Дмитрия Медведева, начальника производства синтетического бутадиен-стирольного каучука Андрея Барсукова, начальника технологического отдела ремонтного производства Евгения Илларионова, инженера-технолога Любовь Першину, начальника отдела охраны труда Эдуарда Афонина, начальника отдела сервиса и хозяйственного обеспечения Ольгу Мушкову, начальника смены энергопроизводства Вячеслава Макина, электромонтера цеха электроавтоматики и измерений Сергея Гудкова, ведущего инженера-химика лаборатории синтетического бутадиен-стирольного каучука Светлану Букоткину.

Благодарственными письмами губернатора Самарской области за большой вклад в работу по подготовке и проведению голосования по изменениям в Конституцию РФ награждены начальник отдела оплаты труда, организационного развития и кадрового администрирования Виктория Пронина и специалист отдела Венера Муратова.