Самарцы смогут забрать с выставки животных 50 собак и 100 кошек

150 животных смогут найти новых хозяев

В Самаре пройдет выставка животных «Лучший друг», во время которой любители животных смогут забрать из городских приютов 100 кошек и 50 собак. Выставка пройдет 3 и 4 октября с 10 до 19 часов в выставочном центре «Экспо-Волга». Все животные обработаны и привиты.

Акция проходит при участии «Центра поддержки гражданских инициатив» и сторонников партии «Единая Россия». Активисты на постоянной основе поддерживают приюты для животных из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, в том числе в период пандемии из-за угрозы распространения коронавируса. Так, волонтеры собрали более 200 кг корма для кошек и собак, передали в приюты необходимые медикаменты.

За время действия акции на прошлых подобных выставках десятки животных нашли своих хозяев.