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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заразился коронавирусом

Об этом он заявил во время прямого эфира в четверг
Вячеслав СОРОКИН
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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Фото правительства Самарской области

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Фото правительства Самарской области

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заразился коронавирусом и работает из дома. Об этом он заявил в четверг, 1 октября, во время прямого эфира, который проходит в аккаунтах правительства региона и областного минздрава.

- Свой сегодняшний эфир я веду из домашней обстановки, это связано с тем, что я нахожусь на амбулаторном лечении по поводу новой коронавирусной инфекции. Положительный анализ был зарегистрирован около двух дней назад, - сказал Бенян.

Бенян на «собственном отрицательном примере» призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности.

Всего в регионе зарегистрировано 11 884 случая заражения, в том числе 112 выявленных - в четверг, 1 октября. При этом выздоровели 9253 человека, умерли 194 заразившихся.

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