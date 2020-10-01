В Самарской области вновь предложили установить скульптуру тимуровцам

Скульптура тимуровцам может стать символом связи общественников всех поколений. Фото - правительство Самарской области

Скульптуру тимуровцам предложили открыть в Самарской области. Такая инициатива прозвучала во время видеоконференции губернатора Дмитрия Азарова с ветеранами и общественниками серебряного возраста в День пожилого человека 1 октября.

С предложением об открытии к главе региона обратился заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Кинель-Черкасского района, соавтор книг по истории района Василий Обухов. Он считает, что скульптура станет символом связи волонтеров и общественников всех поколений и позволит привлечь в регион туристов.

Подобное предложение ранее уже звучало неоднократно, скульптуру предполагалось установить в Южном городе. Как отметил губернатор, вопрос об установке скульптуры находится на рассмотрении.

Обухов также предложил вручать юным жителям региона нагрудный значок с символикой Самарской области по достижению 14-летнего возраста вместе с выдачей паспорта.

Также во время видеоконференции ветеран труда Самарской области, лидер спортивных соревнований и спартакиад, жительница Хворостянского района Любовь Громова предложила открыть в помещении бывшего магазина шахматный клуб, в котором она будет заниматься с детьми. Губернатор пообещал вместе с главой района Виктором Маховым посодействовать в открытии.

Дмитрий Азаров отметил, что представители старшего поколения являются примером подражания для молодых самарцев. «Своей активностью, энергией, жизнелюбием, самоотверженной заботой о подрастающей смене вы учите главному – ответственности за своих близких и отчий дом, за судьбу всей страны. Наша задача – сохранить и приумножить плоды труда вашего поколения, воспитать достойных продолжателей ваших славных дел. Не менее важно сделать так, чтобы и вы чувствовали постоянную заботу, внимание, а самое главное – имели возможность для самореализации», - сказал губернатор.