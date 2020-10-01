В Самаре умер Александр Мунин

Фото СОКБ им.В.Д.Середавина

Печальной новостью закончился четверг, 1 октября. В этот стало известно о смерти Александра Георгиевича Мунина. Ему было 65 лет. Врач-хирург высшей категории, заведующий отделением гнойной хирургии детского корпуса, заслуженный врач России всю жизнь спасал детей.

- Коллектив больницы соболезнует родственникам и близким людям Александра Георгиевича! - Сообщили представители Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в официальном аккаунте одной из социальных сетей.

Похороны пройдут 3 октября. Прощание состоится в траурном зале N3 по адресу ул. Борская 108, корпус 1 с 10.00 до 12.00.