В Самаре на улице Ново-Садовой отключат один из светофоров

В Самаре отключат один из светофоров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 октября пешеходам решившим перейти улицу Ново-Садовую в районе ТЦ Мая придется быть максимально внимательными, а лучше вообще выбрать другой маршрут. Осторожными на этом участке стоит быть и водителям. Там будет отключен светофор.

- С 10.00 до окончания работ 2 октября будет отключено питание светофорного объекта по улице Ново-Садовой/ТЦ Май в связи с ремонтными работами. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, - предупреждают горожан представители Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области.