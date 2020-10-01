В Самаре создадут более 100 бригад неотложной помощи

Армен Бенян ответил на вопросы жителей Фото: другой источник.

В Самаре до конца года увеличат количество бригад скорой помощи. Сейчас их 55 - 10 новых бригад появились в регионе буквально в конце сентября. Об этом в ходе прямого эфира рассказал жителям Самарской области министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Он отметил, что прибытие скорой по вызову может задерживаться, так как работа с коронавирусными больными занимает больше времени. Для того,чтобы люди могли получать помощь своевременно, создается еще более 100 бригад, которые будут работать в звене неотложной помощи.

- Всего у нас работали 140 бригад неотложной помощи. Мы прибавляем еще сто таких бригад в кратчайшие сроки. Это люди которые будут работать с амбулаторными пациентами. Это очень много, - отметил Армен Бенян.

Напомним, что министр в прямом эфире ответил на вопросы жителей, а также признался, что к сожалению сам заболел коронавирусом. И попросил максимально ответственно относиться к своему здоровью и беречь себя.