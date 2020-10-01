В одной из самарских поликлиник медперсонал заболел COVID-19

Берегите себя и врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У медицинского персонала отделения гинекологии самарской поликлиники № 15 обнаружили новую коронавирусную инфекцию, об этом корреспондентам samara.kp.ru сообщили в региональном Минздраве.

Все необходимые меры уже приняты, а Роспотребнадзор по данному факту проводит проверку. В министерстве здравоохранения Самарской области также уверили, что круг контактных лиц уже определен, в отделении проведена дезинфекция помещений.

- Организован приём граждан силами имеющихся врачей. Кроме того, для оказания помощи пациентам дополнительно привлечён еще один гинеколог. Плановый приём по возможности смещен. С понедельника, 5 октября, возобновят прием врачи из круга контактных, у которых тест на COVID показал отрицательный результат, - подчеркнули в ведомстве и еще раз напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. - Призываем всех быть бдительными и носить маску, мыть руки. От простых действий зависит не только ваше здоровье, но и врачей, которые вас лечат.

Врачи и весь медицинский персонал, сейчас в период сложной эпидемиологической ситуации, находятся в зоне риска.