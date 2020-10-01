Почти в 2 тысячи домов Самары уже пришло тепло

А у вас тепло? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социальные объекты и дома Самары продолжают активно подключать к отоплению. Процесс контролируют городские власти. Как отметили в администрации Самары, только за 1 октября в городе подключили еще 30 объектов социальной направленности. Итого, сейчас отопление уже есть в 719 зданиях социальной сферы (90%).

Так горячие батарее можно найти в 259 объектах здравоохранения, а это 85% от общего числа таких учреждений, при этом тепло есть во всех 78 стационарах города. На 97% к теплу подключены детские сады - в 226 из них уже должно быть тепло. Также с отоплением уже - 107 школ, а это 88%.

Официально отопительный сезон в Самаре стартует с 5 октября, соответствующее постановление уже подписано. Однако тепло в квартиры самарцев уже заглянуло. Подключено 1192 многоквартирных дома из 10250.

- До конца недели мы планируем обеспечить теплом все школы и детские сады. Большинство социальных объектов и часть многоквартирных домов уже отапливаются – теплоресурс подали раньше, чем в прошлые годы. С 5 октября у нас начнется официальный отопительный сезон. Однако горожанам нужно учитывать и понимать, что обычно для полного включения всего жилищного фонда требуется порядка 10 дней. Согласно технологическим условиям теплоноситель подается не одномоментно, а постепенно, - подчеркнул Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Когда все дома подключат к отоплению, организуют «горячую линию», на которую жители смогут обратиться по вопросам отопления.