В Самаре нашли и уничтожили партию груш польского происхождения

Груши уничтожили

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области вместе с сотрудниками Самарской Таможни и регионального МВД России нашли в Самаре фрукты, запрещенные к ввозу на территорию России.

Оказалось, что на оптовой овощной базы, что находится на улице Олимпийской, продавали партию груш польского происхождения. Запрещенные фрукты весом 576 нашли благодаря маркировке, нанесенной на ящики. При этом товаросопроводительные документы, в том числе фитосанитарные сертификаты на данную подкарантинную продукцию отсутствовали.

- Согласно Указа Президента РФ от 29 июля 2015 г. N 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», продукция была изъята и уничтожена в установленном порядке на ветсанутильзаводе в поселке Дубовый Умёт, - рассказали региональном Россельхознадзоре.

Сейчас все материалы по факту изъятия санкционной продукции находятся на рассмотрении в Самарской Таможне и ГУ МВД РФ по Самарской области.