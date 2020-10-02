Девушке из Самарской области грозит до трех лет лишения свободы за покупку одежды с чужой карты

За использование чужой карты девушку обвиняют в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 20-летняя девушка, используя чужую банковскую карту, купила одежду, за что ей грозит уголовная ответственность. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, банковскую карту нашел на улице ее отец. Не зная, что с ней сделать, он отдал карту своей дочери. Девушка, получив карту, отправилась в магазин и приобрела недорогую одежду, для приобретения которой не нужно было вводить пин-код.

Ранее о пропаже банковской карты в дежурную часть по Большеглушицкому району заявил ее владелец - 59-летний мужчина. Он решил восстановить карту, при этом в банке ему предоставили выписку, по которой удалось установить, в каком магазине совершались покупки. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине и установили девушку.

Ей предъявлено обвинение по факту мошенничества с использованием платежных карт. Девушке грозит до трех лет лишения свободы. При этом ущерб пострадавшему возмещен в полном объеме.