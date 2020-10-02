В Сызрани после ночного ДТП водитель покинул автомобиль, оставив в нем пострадавшего

Водитель не справился с управлением. Фото Сызранской Госавтоинспекции

В Сызрани в ночь на пятницу, 2 октября, произошло ДТП на проспекте Комарова, в котором легковой автомобиль ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. Об этом говорится в сообщении Сызранской Госавтоинспекции.

Сообщается, что водитель не справился с управлением. После столкновения с опорой он покинул место ДТП, оставив на дороге разбитую машину вместе с пассажиром в ней - 33-летним мужчиной. Его с травмами доставили в больницу.

В настоящее время устанавливается местонахождения водителя автомобиля. За то, что он оставил место аварии, ему грозит лишение прав на срок до 18 месяцев или арест до 15 суток.