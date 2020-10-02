В Самарской области молодой человек угнал у знакомой автомобиль, разбил его и продал

Автомобиль возвращен законной владелице. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В селе Колывань Самарской области задержан 21-летний молодой человек, который подозревается в угоне автомобиля у своей знакомой, говорится в сообщении регионального ГУ МВД России.

Как выяснили полицейские, 39-летняя местная жительница отдыхала у себя дома вместе с друзьями, которые остались у нее ночевать. Утром она увидела, что среди гостей не было 21-летнего молодого человека, а также исчез припаркованный во дворе автомобиль ВАЗ-21102.

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался несудимый житель Кинель-Черкасского района. Парень свою вину признал и рассказал, что вскрыл автомобиль при помощи отвертки, запустил двигатель и уехал. В дальнейшем он попал в аварию и продал машину за 5 тыс. рублей незнакомцу, который помогал ему после ДТП.

Сейчас автомобиль возвращен владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.