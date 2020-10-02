МегаФон в Самаре предложил абонентам домашний интернет

МегаФон запустил для абонентов новый выгодный тариф

Оператор впервые выводит на рынок областной столицы тарифы «Объединяй!» с домашним и мобильным интернетом, цифровым телевидением и минутами общения, а также специальные предложения #ДляДома только с проводным интернетом и ТВ.

Подключив «Объединяй!», самарцы получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, мультиплатформенное телевидение от МегаФона (до 250 телеканалов на любой вкус), SIM-карту с пакетом минут и мобильным интернетом по цене от 600 рублей в месяц. До 30 ноября при новом подключении или переходе на тариф можно получить скидку 50% на абонентскую плату по тарифу до 3 месяцев. К пакету можно добавить до 10 мобильных номеров. Скидка на каждый дополнительный номер составит 40%, что выгодно для семейного использования.

«Мы разработали универсальный продукт, с помощью которого абоненты могут значительно сократить затраты на связь и ТВ. Наше пакетное предложение, несмотря на разное наполнение и стоимость, будет выгоднее, чем покупка услуг у отдельных операторов и провайдеров. Удобным тариф делают единый счет для оплаты сразу всех cервисов, управление из личного кабинета МегаФона и круглосуточная техническая поддержка», - комментирует директор самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.

Перейти на тариф «Объединяй!» можно с действующим мобильным номером любого оператора связи, процедура занимает 8 дней. Пока номер телефона будет регистрироваться в сети МегаФона, клиент сможет пользоваться домашним интернетом и телевидением МегаФон ТВ бесплатно одновременно на 5 устройствах: ТВ-приставке, Smart TV, веб-сайте и в виде мобильного приложения для iOS и Android.

Фирменный роутер и телевизионную приставку можно взять в аренду у оператора. Все оборудование и документы для подписания доставит на дом представитель компании. В качестве бонуса можно воспользоваться облачным хранилищем на 1 ГБ для фотографий, видео и другого контента.

Те, кто предпочитает пользоваться домашним интернетом и ТВ, могут подключить один из тарифов линейки #ДляДома. Цена такого предложения от 499 рублей в месяц.