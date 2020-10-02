Стало известно, когда могут продолжить стройку магистрали «Центральная» в Самаре

Ожидается, что магистраль "Центральная" разгрузит основное дороги города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средства на строительство магистрали «Центральная» в Самаре могут быть получены после завершения работ по возведению моста через реку Сок. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе, которое прошло в пятницу, 2 октября.

При этом мост планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году. Сейчас в регионе реализуют большое количество проектов транспортной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета, но депутаты считают, что вопрос со строительством магистрали следует решать как можно скорее и больше его не затягивать.

Ожидается, что магистраль «Центральная» разгрузит основные дороги города, в частности Московское шоссе и улицу Ново-Садовую. Магистраль появилась в генплане города еще в 1965 году. Предполагалось, что дорога пройдет через весь город, став одной из основных. Строительство начали в 2005 году, но в 2009 году работы остановили из-за недостатка финансирования.

Ранее сообщалось, что на первый этап строительства - от Ракитовского шоссе до Обводной дороги - необходимо привлечь более 7 млрд рублей, половину из которых предполагалось получить из федерального бюджета, еще половину - от стороннего инвестора. Поиск инвестора продолжается.

В последние годы неоднократно звучали заявления о возобновлении строительства магистрали, однако сделано этого до сих пор не было.