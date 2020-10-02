В Самарской области легковушка столкнулась с деревом после удара о грузовик

Автомобиль отлетел в дерево после удара о грузовик. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в котором пострадала 59-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в четверг, 1 октября, в 11:40. По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21043, направлявшийся по дороге М-5 «Урал» в сторону Сызрани, на 965 км неправильно оценил габариты своего автомобиля и при перестроении задел тягач Volvo. После удара о грузовик легковушка выехала на обочину, где врезалась в дерево.

В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля, ей была оказана медицинская помощь. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия.