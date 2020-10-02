В Самарской области от коронавируса умерли еще 5 человек

В регионе выявлено еще 112 заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 11 996 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по стране выявлено 9 412 новых случаев заражения, а общее число зарегистрированных заболевших достигло 1 194 643 человек.

В регионе за сутки зафиксировано 5 летальных исходов, всего же в Самарской области от коронавируса умерли 199 пациентов.

По выздоровлению выписано 87 человек, всего закончили лечение 9340 человек.

Ранее о заражении коронавирусом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он находится дома, на амбулаторном лечении. В своем обращении к жителям региона Бенян на «собственном отрицательном примере» призвал соблюдать меры предосторожности.