Певица Полина Гагарина пригласила 16-летнюю тольяттинку на стажировку в Москву

Среди сотен работ Полина Гагарина выбрала кавер-песню 16-летней уроженки Тольятти Марии Гончаренко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Девушка из Тольятти стала победительницей вокального конкурса «Студия Полины Гагариной», который проходил в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». 16-летняя Мария Гончаренко поразила своими талантами известную певицу, и теперь она поедет на стажировку в Москву.

Конкурс проходил в онлайн-формате. Участвовали в нем певцы в возрасте 15-18 лет. Для этого им нужно было загрузить на сайт проекта «Поколение М» аудио или видео своего выступления. На конкурс юноши и девушки со всей страны прислали сотни работ. Среди всех них Полина Гагарина выбрала кавер Марии Гончаренко на песню «Сон» группы «Цирковь».

«Ребята из Самарской области не впервые добиваются результатов в «Поколении М» на всероссийском уровне. К примеру, в этом году иллюстрации юных художниц из Самары и Тольятти попали на страницы «Энциклопедии будущего» издательства АСТ, абитуриентки из Сызрани и Самары впечатлили педагогов ГИТИС и были рекомендованы к зачислению в вуз, и вот сейчас очередная победа – стажировка в столице у настоящей знаменитости для талантливой тольяттинской вокалистки», — рассказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Отметим, что тольяттинка не только поет, но и играет на нескольких инструментах. Она исполняет каверы и песни собственного сочинения. Кроме того, 16-летняя Мария уже успела выпустить свой первый альбом в жанре инди-поп. В скором времени она отправится в Москву на личную встречу с Полиной Гагариной.