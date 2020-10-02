Самарцы стали активнее покупать жилье на вторичке

Эксперты связывают рост с новыми пониженными ставками на ипотеку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на вторичную недвижимость в Самарской области за год возрос на 49%, выяснили эксперты Авито Недвижимость.

При этом в третьем квартале текущего года спрос по отношению ко второму вырос на 49,3%. Вместе со спросом растет и цена - по данным экспертов, за год зафиксирован рост в 1,5%, а стоимость установилась на сумме в 55 183 рубля за квадратный метр.

При этом наш регион демонстрирует далеко не рекордные показатели. Так, в третьем квартале текущего года Москва удвоила показатели, в Санкт-Петербурге продажи выросли на 83%, а в Саратове - на 86,1%.

По мнению экспертов, такая активность потребителей связана с новыми пониженными ставками на ипотеку. Также они отмечают, что сейчас можно не только выгодно приобрести, но и продать свое жилье.