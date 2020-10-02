"Гранта" лидирует по количеству продаж, но по динамике уступает "Весте". Фото - АО "АВТОВАЗ"

По итогам сентября текущего года «Лада Гранта» остается самым популярным автомобилем АВТОВАЗа по итогам продаж. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В сентябре было продано 12 488 автомобилей, что на 16% больше, чем месяцем ранее. На втором месте по популярности находится «Лада Веста», продано 11 520 автомобилей. При этом «Веста» демонстрирует наилучшую динамику продаж, рост составил 26%. Почти половина моделей продается в кузове универсал.

В тройке лидеров также «Лада Ларгус», в сентябре было продано 4 682 автомобиля.

Всего же в сентябре тольяттинский автозавод реализовал 35 304 автомобиля. В статистику продаж теперь включается и «Лада Нива», которая раньше продавалась под брендом Chevrolet.