В оперативном штабе Самарской области сообщили, где и как заболели коронавирусом еще 112 человек, выявленных 2 октября.

Наибольшее число заразившихся традиционно в Самаре - тут выявлено 48 человек за сутки. В Тольятти положительный результат зафиксирован еще у 15 человек. Таким образом, общее число заразившихся там превысило 2 тыс. человек.

Кроме того, зафиксировано еще 5 летальных случаев. Среди них двое мужчин в возрасте 35-ти и 57-ми лет, а также три женщины в возрасте 61 года, 74-х и 83-х лет.

Выздоровело почти 80% пациентов.