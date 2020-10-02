Самарец разместил видео строительства второй очереди Фрунзенского моста

После завершения строительства улучшится транспортная доступность города Новокуйбышевск и микрорайона Южный город

Видеоблогер Евгений Щекин разместил на своем YouTube-канале видео строительства второй очереди Фрунзенского (Самарского) моста.

Проект второй очереди предполагает строительство мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автодорогу «Центр — Поволжье — Урал» от улицы Шоссейной до границы Самары. Его протяженность составит 7,78 км. Количество полос для движения транспорта составит от 4 до 6 полос.

Сейчас строят транспортная развязка в районе Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, а также улиц Уральской и Утевской. Также ведется монтаж пролетов эстакады на Стромиловском шоссе, видео которого и разместил блогер.

Ожидается, что после завершения строительства улучшится транспортная доступность Новокуйбышевска и микрорайона Южный город в Волжском районе. Сейчас все едут по старому железнодорожному мосту с двумя полосами, в результате чего образуются пробки. Кроме того, серьезные заторы, особенно в вечерние и утренние часы, наблюдаются в местах строительства.