Самару и Тюмень могут связать прямые субсидированные авиарейсы

Прямые авиарейсы между Самарой и Тюменью планируется запустить в 2021 году

Сибирь - живописный край с загадками природы и истории. И совсем скоро у самарцев будет больше возможностей их разгадать.

В четверг, 1 октября, представители Тюменской области презентовали в Самаре туристические возможности своего региона. Это и невероятные путешествия по краю, и оздоровление в термальных источниках, и царская охота на медведей, лосей, другую дичь, и рыбалка. Ценителей истории Тюмень приглашает окунуться во времена Ермака, династии Романовых, посетить родину одного из самых загадочных людей всех времен Григория Распутина и места ссылки декабристов.

Те, кто хочет узнать, чем сейчас живет Сибирь, смогут посетить крупнейшую нефтехимическую компанию «СИБУР», и, конечно, каждый турист оценить все гостеприимство Тюмени, отведав блюда местной кухни.

- У Самары и Тюмени есть очень много точек соприкосновения. И связать их еще крепче помогут субсидированные авиарейсы, которые планируются к запуску в следующем году. Сейчас мы совместно с департаментом туризма Самарской области прорабатываем возможности ее организации, - рассказала на презентации руководитель департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Туристические ведомства двух регионов уже в ноябре планируют подписать соглашения о сотрудничестве в рамках ответного визита самарской делегации туроператоров в Тюменскую область.

По словам заместителя руководителя департамента туризма Самарской области Аксаны Чтецовой, нам тоже есть, что показать тюменцам.

- Несомненно, визитной карточкой Самарской области является Волга. Мы обязательно представим речные туры, путешествия по Самарской Луке. Нам есть, что рассказать о Самаре, как о запасной столице в годы Великой Отечественной войны, показать архитектуру и курортные возможности региона. Сейчас туроператоры готовят свои предложения, - рассказала Чтецова.