В регбийном клубе «Самара» рассказали, собирается ли команда переходить в высший дивизион

Сейчас «Самара» участвует в Высшей лиге – это второй в системе дивизионов чемпионата России по регби. Фото: РГ «Самара» / vk.com/samararugby.

Регбийный клуб «Самара», который выступает в Высшей лиге (второй по значимости дивизион в системе чемпионата России) пока не планирует повышение в классе. Об этом рассказал во время прямого эфира программы «КП-Самара» «В чем вопрос?», которая идет эксклюзивно ВКонтакте, старший тренер волжского клуба Антон Егорочкин.

- Пока в планах у нас только Высшая лига. По крайней мере, сейчас и на следующий год. Это второй по силе дивизион. Если сравнивать с футболом – это ФНЛ, - сказал старший тренер «Самары».

Напомним, «Самара» второй год выступает в Высшей лиге по регби-15. Также волжский клуб участвует в Высшей лиге по регби-7. Второй тур турнира пройдет как раз в Самаре в субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, на стадионе «Локомотив». Вход свободный.

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