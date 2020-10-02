В Самаре уничтожили более 500 кг санкционных груш

Груши были приобретены в Москве у неизвестного торговца. Фото - Самарская таможня

В Самаре уничтожили 576 кг санкционных груш, которые были завезены на территорию региона из Польши. Об этом говорится в сообщении Самарской таможни, распространенном в пятницу, 2 октября.

Как пояснил владелец запрещенного товара, груши он приобрел в Москве у неизвестного торговца. Санкционные продукты были изъяты и уничтожены на утилизационном заводе.

Кроме того, в холодильной камере на складе также было обнаружено более 200 кг шампиньонов. При этом информация, откуда они были завезены, отсутствовала. О неустановленных грибах таможенники сообщили в региональный Роспотребнадзор, в дальнейшем будет принято решение, как именно поступить с шампиньонами.