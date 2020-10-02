В день матча «Крыльев Советов» запустят трамваи и откроют парковки для болельщиков

После 15:00 проехать на парковку смогут владельцы абонементов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье, 4 октября, на стадион «Самара Арена», где пройдет матч «Крыльев Советов» с «Аланией», будут запущены дополнительные трамваи для болельщиков, а для владельцев билетов и абонементов на матч откроют проезд на Северную и Восточную парковки.

Как отмечают в городской администрации, парковки для болельщиков будут открыты только до 15:00, после чего туда смогут заехать только владельцы сезонных абонементов.

Кроме того, для доставки болельщиков на матч задействуют трамвайные маршруты под номерами 5, 11, 12, 25, а также усилят работу автобусов, проходящих по Московскому шоссе.

Матч 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнется в 16:00. «Крылья» после 12-ти туров занимают пятое место в турнирной таблице и пока формально не входят в число команд, претендующих на выход в Премьер-лигу. «Алания» располагается на строчку ниже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крылья Советов» — «Алания» 4 октября 2020 года: прогноз на матч 13 тура ФНЛ

Делимся прогнозом на матч 13 тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Алания», который пройдет 4 октября 2020 года на стадионе «Самара Арена» (подробности)

Свежие новости о «Крыльях Советов» на 2 октября 2020: бой с «Аланией» и аренда Зиньковского

«КП-Самара» рассказывает о последних новостях в жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 2 октября 2020 года (подробности)