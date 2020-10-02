«Самара» начнет сезон баскетбольной Суперлиги домашним матчем с «Уфимцем»

Сезон самарцы начнут с трех домашних матчей. Фото: БК «Самара».

Баскетбольный клуб «Самара» опубликовал календарь на регулярный чемпионат сезона 2020/2021 Суперлиги-1. Начнут волжане с домашней серии – 8 октября «Самара» примет «Уфимец», 18 октября – «Университет-Югру», 21 октября – «Новосибирск».

- 8 октября открываем новый сезон! Вся информация по порядку и правилам посещения матчей будет в самое ближайшее время, - пообещали в БК «Самара».

Регулярный чемпионат нового сезона для подопечных Игоря Грачева завершится 2 марта домашней игрой против «Темп-СУМЗ-УГМК».

Календарь «Самары» на новый сезон Суперлиги. Фото: БК «Самара».

Напомним, «Самара» - действующий обладатель Кубка России по баскетболу, а также действующий чемпион Суперлиги. «Золото» турнира волжане взяли в позапрошлом сезоне, однако прошлый сезон был прерван и чемпиона не определили.